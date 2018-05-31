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Рэпер Face попал в полицию после драки с 16-летним блогером

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Фото: ВКонтакте
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Рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, доставили в полицию после потасовки с 16-летним блогером Тимуром Сорокиным. Факт драки подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, однако имена участников конфликта раскрывать не стали.

«Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства конфликта, произошедшего около 18:00 мск в офисном помещении на улице Большая Садовая, 2/4, между 21-летним молодым человеком и его знакомым», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщил пострадавший телеканалу РЕН ТВ, конфликт произошел на почве ревности, поскольку нынешняя подруга рэпера — 18-летний блогер Марьяна Ро — в прошлом встречалась с Сорокиным. Девушка также присутствовала на месте конфликта.

«Он подошел ко мне и ударил меня в затылок. Мне кажется, это было преднамеренно — на почве ревности. Я прикрывался рукой. В 2017 году у меня были отношения с Марьяной. У меня пошло кровотечение из головы. После этого мы поехали в полицию», — рассказал блогер.

Как позже сообщил продюсер Сорокина Даниил Комков, пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга. «Будет назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить вред, причиненный здоровью. Ну а пока врачи настояли на госпитализации», — отметил Комков.

Ранее в Сети появилось видео с дракой, которая завязалась между уличными музыкантами и нетрезвым прохожим возле станции метро «Фрунзенская» в Москве. На кадрах видно, как мужчина начал трогать барабанщика, после чего тот несколько раз ударил его по лицу.

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