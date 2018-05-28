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Блогерша с самыми широкими бровями получила по голове

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Фото: youtube.com
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Блогерша Анжелика Протодьяконова, которая прославилась своими широкими бровями, ввязалась в потасовку с группой мужчин. 

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Эпизод произошел ранним утром в Якутске на улице Хабарова, пишет местный портал Sakhaday 

Девушка вступила в конфликт с тремя мужчинами. По некоторым данным, один из них ударил блогершу по голове.

После ссоры Анжелика и ее оппонент были доставлены в полицию, где с них взяли показания. Девушка планирует пройти медэкпертизу и засвидетельствовать побои.

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