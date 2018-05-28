Блогерша с самыми широкими бровями получила по голове
Блогерша Анжелика Протодьяконова, которая прославилась своими широкими бровями, ввязалась в потасовку с группой мужчин.
Эпизод произошел ранним утром в Якутске на улице Хабарова, пишет местный портал Sakhaday
Девушка вступила в конфликт с тремя мужчинами. По некоторым данным, один из них ударил блогершу по голове.
После ссоры Анжелика и ее оппонент были доставлены в полицию, где с них взяли показания. Девушка планирует пройти медэкпертизу и засвидетельствовать побои.