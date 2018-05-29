Конфликт уличного музыканта с прохожим попал на видео

Конфликт группы уличных музыкантов с нетрезвым прохожим попал на видео. Запись опубликована на видеосервисе YouTube.

Инцидент произошел рядом со станцией метро «Фрунзенская» в Москве. Во время выступления музыкантов неизвестный прохожий начал трогать барабанщика, после чего тот несколько раз ударил его по лицу. На кадрах также видно, что провокатор показывает исполнителям средний палец и что-то кричит барабанщику группы, а потом подходит к нему и вновь трогает его лицо.

Барабанщик отреагировал на нарушение личного пространства несколькими ударами — нетрезвый прохожий упал на землю. Очевидцы успокоили музыканта и отвели на место, сообщает телеканал «360».

В феврале драка московских дворников из-за лопаты попала на видео и впечатлила пользователей Сети.