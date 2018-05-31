Убийство Бабченко оказалось инсценировкой СБУ

Информация о якобы убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве оказалась ложной. Как заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, инцидент стал частью операции украинских спецслужб.

По его словам, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его. Грицак также отметил, что заказчиком убийства якобы является завербованный российскими спецслужбами украинец, он задержан. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой сотрудники службы заламывают руки мужчине, идущему по улице, надевают на него наручники и сажают в автобус.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, исполнителю предложили за убийство $30 тыс. Он будет проходить по делу в качестве свидетеля.

МВД Украины сообщило об убийстве Бабченко вечером во вторник, 29 мая. Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что журналист ходил в магазин, в то время как убийца якобы ожидал его в подъезде. Когда россиянин открыл дверь квартиры, убийца, как утверждалось, сделал несколько выстрелов в спину.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что инсценировка преступления является антироссийской провокацией.



