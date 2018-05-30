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Помпео назвал условия нормализации отношений России и США

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Фото: REUTERS/Toya Sarno Jordan
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что для налаживания отношений Москвы и Вашингтона российская сторона должна быть готова «предпринять конкретные шаги» для разрешения вопросов, которые вызывают беспокойство американской стороны.

Об этом глава Госдепартамента сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. При этом он отметил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению диалога.

«РФ должна продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные шаги для ответа на наши обеспокоенности, в том числе связанные с вмешательством во внутренние дела США», — приводит заявление американского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова к нормализации отношений с Соединенными Штатами. Он также выразил сожаление, что в отношениях двух государств конфронтационность стала нормой.

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