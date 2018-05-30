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Более 43 тыс. россиян остались без света из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Более 43 тыс. жителей Центрального и Приволжского федеральных округов России остались без электричества из-за сильного ветра, сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.

Непогода затронула Владимирскую, Нижегородскую, Кировскую, Ивановскую области, а также республики Татарстан, Чувашия и Марий Эл. Всего пострадали 238 населенных пунктов. Восстановлением электроэнергии занимаются более 60 бригад. Кроме того, ведутся работы по расчистке территорий от упавших деревьев, передает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, на территории ряда регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ожидаются шквалистое усиление ветра до 25 м/с, дожди, местами возможен град.

Ранее сообщалось, что более 10 человек пострадали от сильного ветра в Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов.

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