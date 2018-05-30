Второй мост через Ангару может появиться рядом со старым

Мэрия Иркутска рассматривает вариант строительства нового моста через Ангару рядом со старым, чтобы снизить транспортную нагрузку на объект. Об этом сообщила заместитель мэра города — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на депутатских слушаниях в думе Иркутска.

Предполагается, что к строительству моста приступят после 2020 года. До этого времени планируют капитально отремонтировать и реконструировать Глазковский мост. На данный момент ремонт старого моста стоит в приоритете, сообщает ИА IrkutskMedia.

До проведения ремонта Глазковского моста планируется реконструировать путепровод на улице Джамбула. Реализация проекта займет четыре года. По подсчетам на все необходимые работы потребуется 1,3 млрд рублей.