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Второй мост через Ангару может появиться рядом со старым

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Мэрия Иркутска рассматривает вариант строительства нового моста через Ангару рядом со старым, чтобы снизить транспортную нагрузку на объект. Об этом сообщила заместитель мэра города — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на депутатских слушаниях в думе Иркутска.

Предполагается, что к строительству моста приступят после 2020 года. До этого времени планируют капитально отремонтировать и реконструировать Глазковский мост. На данный момент ремонт старого моста стоит в приоритете, сообщает ИА IrkutskMedia.

До проведения ремонта Глазковского моста планируется реконструировать путепровод на улице Джамбула. Реализация проекта займет четыре года. По подсчетам на все необходимые работы потребуется 1,3 млрд рублей.

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