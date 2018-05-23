Жители Иркутска просят снести памятник адмиралу Колчаку

Жители Иркутска намерены через суд добиться сноса памятника адмиралу Александру Колчаку. 25 человек подали иск в районный суд. Ответчиками заявлены администрация Иркутска и правительство области.

Они также намерены добиться демонтажа мемориальной доски в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский и удаления надписи на фасаде здания Иркутского областного краеведческого музея, отмечает ИА IrkutskMedia.

Портал iz.ru сообщал о том, что в июле 2017 года административный иск в районный суд Иркутска уже подавал адвокат Олег Федоров. Он требовал сноса памятника Колчаку и демонтажа мемориальной доски. По его мнению, Колчак был военным преступником, самозванцем и военным интервентом.

При этом юрист опирался на прецедент в Санкт-Петербурге, где суд разрешил демонтировать мемориальную доску Колчаку. Суд Иркутска тогда не принял его заявление к рассмотрению, заявив, что памятник не нарушает права, свободы и законные интересы истца.