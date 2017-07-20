Кировский районный суд не принял к производству иск адвоката Олега Федорова о сносе памятника адмиралу Александру Колчаку.

Как следует из сообщения суда, права и свободы административного истца не коим образом не нарушаются. Об этом пишет «Интерфакс» на ссылкой на суд. В свою очередь, защита намерена обжаловать решение государственного органа в Иркутском областном суде.

Ранее в районный суд поступил иск от Федорова о демонтаже памятника Колчаку, так как по его мнению, последний был военным преступником.