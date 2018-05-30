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В СБУ поведали о планах заказчиков Бабченко убить 30 человек на Украине

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Фото: youtube.com
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Заказчики покушения на журналиста Бабченко планировали убийство еще 30 человек на территории Украины. С таким заявление в ходе пресс-конференции о спецоперации по покушению на Аркадия Бабченко заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения — вдумайтесь в цифру — 30 лиц на территории Украины», — заявил руководитель ведомства.

При этом Грицак отметил, что ему известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но отказался их называть.

30 мая в СБУ Украины заявили, что Бабченко, который якобы был застрелен 29 мая, выжил. По словам главы ведомства, новость об убийстве журналиста была частью спланированной операции, которая помогла предотвратить преступление.

29 мая появились сообщения, о том что в Киеве в собственной квартире застрелен российский журналист Аркадий Бабченко. Сообщалось, что нападавшие подкараулили его возле квартиры и несколько раз выстрелили ему в спину. По распространенной информации, мужчина скончался по пути в больницу. 

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