Прямой эфир
Сюжет:

Бабченко раскрыл подробности подготовки спецоперации СБУ

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецоперация СБУ по предотвращению покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко готовилась два месяца. Об этом он заявил 30 мая на брифинге.

«...меня посвятили в курс дела месяц назад», — приводит его слова «РИА Новости». Бабченко поблагодарил СБУ за то, что ему спасли жизнь.

Также журналист извинился перед своей женой «за тот ад, через который она прошла за эти два дня».

Ранее появились сообщения о том, что журналиста застрелили 29 мая в Киеве на лестничной клетке его дома. По распространенной информации, мужчина скончался по пути в больницу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Убийство» Бабченко оказалось частью спецоперации СБУ
Задержан исполнитель «убийства» Аркадия Бабченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017