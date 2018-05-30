Бабченко раскрыл подробности подготовки спецоперации СБУ

Спецоперация СБУ по предотвращению покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко готовилась два месяца. Об этом он заявил 30 мая на брифинге.

«...меня посвятили в курс дела месяц назад», — приводит его слова «РИА Новости». Бабченко поблагодарил СБУ за то, что ему спасли жизнь.

Также журналист извинился перед своей женой «за тот ад, через который она прошла за эти два дня».

Ранее появились сообщения о том, что журналиста застрелили 29 мая в Киеве на лестничной клетке его дома. По распространенной информации, мужчина скончался по пути в больницу.