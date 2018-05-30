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Жители Брянска ищут деньги на памятник жертвам репрессий

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Брянцы обратились к главе города Александру Макарову с просьбой найти средства на установку памятника жертвам политических репрессий.

Инициативу установки монумента депутаты брянского горсовета одобрили в сентябре 2016 года. Кроме того, народные избранники согласовали место для памятника. Он должен появиться на улице Советской. В течение месяца активисты заложили камень на место будущего памятника жертвам политических репрессий. Однако до сих пор проект не реализован, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Мэр Александр Макаров предложил привлечь механизмы государственно-частного партнерства. С его слов, такой вариант обустройства знаковых мест уже зарекомендовал себя в Брянске.

Как сообщал портал iz.ru, в Пскове остановили монтаж знаковой инсталляции «Россия начинается здесь». Активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры углядели нарушение в существовании известного объекта возле Кремля на набережной. Они считают конструкцию рекламной.

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