Жители Брянска ищут деньги на памятник жертвам репрессий

Брянцы обратились к главе города Александру Макарову с просьбой найти средства на установку памятника жертвам политических репрессий.

Инициативу установки монумента депутаты брянского горсовета одобрили в сентябре 2016 года. Кроме того, народные избранники согласовали место для памятника. Он должен появиться на улице Советской. В течение месяца активисты заложили камень на место будущего памятника жертвам политических репрессий. Однако до сих пор проект не реализован, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Мэр Александр Макаров предложил привлечь механизмы государственно-частного партнерства. С его слов, такой вариант обустройства знаковых мест уже зарекомендовал себя в Брянске.

Как сообщал портал iz.ru, в Пскове остановили монтаж знаковой инсталляции «Россия начинается здесь». Активисты Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры углядели нарушение в существовании известного объекта возле Кремля на набережной. Они считают конструкцию рекламной.