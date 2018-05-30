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ГИБДД может сделать требование размещать знак «Шипы» рекомендательным

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Требование размещать знак «Шипы» на стекле автомобиля может стать рекомендательным, а не обязательным. Об этом рассказал начальник управления надзорной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД РФ Олег Понарьин.

По словам начальника управления, такое нововведение связано с просьбами самих автомобилистов.

«Мы прислушиваемся к мнению граждан и планируем сделать норму не обязательной, а рекомендательной», — цитирует сайт kp.ru заявление Понарьина.

В связи с предполагаемыми изменениями какие-либо специальные установки для работы по вышеуказанному знаку для сотрудников ГИБДД вводиться не будут, подчеркнул он.

Сейчас все автолюбители, меняющие летнюю резину на зимнюю,  обязаны информировать об этом окружающих, размещая специальный знак на стекле машины.

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