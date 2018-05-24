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ГИБДД планирует взять контроль над техосмотром грузовиков

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Госавтоинспекция намерена получить контроль над проведением техосмотра грузовых автомобилей, поскольку они, так же как автобусы, представляют большую угрозу для жизни людей в случае ДТП. Об этом сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

25 апреля глава Госавтоинспекции сообщил, что представители ведомства направили в МВД предложение о передаче ГИБДД контроля за техосмотром автобусов в целях повышения безопасности дорожного движения.

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«Мы еще должны говорить об опасных грузах, крупногабаритных, тяжеловесных грузах. Они тоже представляют реальную угрозу, так как при столкновении с такими транспортными средствами появляется большое количество жертв», — приводит его слова «РИА Новости».

Он пояснил, что в направленном ранее в МВД законопроекте не обозначены принципы регулирования ТО грузовиков. Вместе с тем в ведомстве не планируют брать на себя контроль за техосмотрами легковых автомобилей, поскольку автомобилисты обычно больше уделяют внимания содержанию транспортного средства в порядке.

«Как только транспортное средство становится источником дохода, сразу же он (владелец. — iz.ru) «выжимает» всё с машины, не взирает на ТО, тогда случаются такие аварии», — отметил Черников.

Полномочия по контролю за операторами техосмотра были переданы Российскому союзу автостраховщиков.

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