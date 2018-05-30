Справороссы предложили перенести единый день голосования

Депутаты от партии «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили перенести дату единого дня голосования на второе воскресенье октября. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Единый день голосования традиционно проходит в России во второе воскресенье сентября, а в конце мая — начале июня назначают избирательные кампании.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, решение о проведении голосования в сентябре было неудачным из-за низкой явки избирателей.

Авторы инициативы объяснили, что на август и начало сентября приходится сезон отпусков, отдыха на даче и работы на садовых участках, что негативно сказывается на эффективности предвыборных кампаний партий и кандидатов.

По мнению справороссов, перенос единого дня голосования на более поздний срок усилит реальную конкуренцию между политическими силами и поспособствует активному участию граждан в выборах.

В этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября. Россиянам предстоит выбрать семь губернаторов.