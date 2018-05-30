Прямой эфир

Справороссы предложили перенести единый день голосования

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты от партии «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым предложили перенести дату единого дня голосования на второе воскресенье октября. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Выборам подбирают дату
В администрации президента обсуждаются варианты переноса Единого дня голосования

Единый день голосования традиционно проходит в России во второе воскресенье сентября, а в конце мая — начале июня назначают избирательные кампании.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, решение о проведении голосования в сентябре было неудачным из-за низкой явки избирателей. 

Авторы инициативы объяснили, что на август и начало сентября приходится сезон отпусков, отдыха на даче и работы на садовых участках, что негативно сказывается на эффективности предвыборных кампаний партий и кандидатов.

По мнению справороссов, перенос единого дня голосования на более поздний срок усилит реальную конкуренцию между политическими силами и поспособствует активному участию граждан в выборах.

В этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября. Россиянам предстоит выбрать семь губернаторов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин намерен баллотироваться на пост мэра Москвы на выборах в сентябре
Президент проверит врио
После смены руководителей двух регионов Владимир Путин продолжит инспектировать субъекты, которые возглавляют временно исполняющие обязанности губернаторов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017