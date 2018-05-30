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Торжок и Осташков получат деньги на благоустройство из бюджета РФ

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Средства из федерального бюджета получат Торжок и Осташков Тверской области. Они вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как отмечают «Тверские ведомости», всего было подано 455 заявок, а отобрано из них лишь 80. На  эти проекты в 2018 году правительство направит в общей сложности 5 млрд рублей. 

Торжок вошел в число победителей в категории «Исторические поселения». На обновление территории восточной части парка культуры и отдыха он получит грант в размере до 50 млн рублей. Осташков признан одним из лучших в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тыс. человек». Ему предоставят до 55 млн рублей на строительство бульвара.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что мурманский город Полярные Зори занял первое место во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Он оказался победителем в категории, посвященной благоустройству. 
 

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