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Полярные Зори признаны самым благоустроенным городом страны

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Города Мурманской области приняли участие во всероссийском конкурсе «Исторические поселения и малые города». Полярные Зори заняли первое место в категории, посвященной благоустройству. Об этом рассказал мэр города Максим Пухов.

Как напоминает ИА «Би-порт», Кандалакше удалось выйти в полуфинал конкурса. Реализация проектов-победителей должна способствовать началу процесса устойчивого развития комфортной городской среды.

Ранее Ивановское озеро лотосов, расположенное в Амурской области, включили в Книгу рекордов России. Водоем оценили по его географическому местоположению. С 2011 года в озере произрастают лотосы Комарова. Они были высажены искусственно детской организацией ОЙКОС. 

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