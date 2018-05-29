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Порядка 7 млрд руб. выделят на благоустройство малых городов Подмосковья

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Около 7 млрд рублей выделят из федерального бюджета на благоустройство малых городов Московской области. Об этом  во вторник, 29 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Мы выделяем порядка 7 млрд рублей на благоустройство [малых] городов из регионального бюджета, еще часть получаем по линии федерального правительства», — цитирует слова Воробьева РИАМО.

Он также добавил, что девять малых городов региона прошли в финальную часть конкурса по созданию комфортной среды. По мнению губернатора, конкурс обеспечивает конкуренцию идей.

В Кузьминках 30 дворов благоустроят на деньги от платных парковок. В ходе работ отремонтируют асфальт, заменят бордюры, положат новый газон. 

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