Порядка 7 млрд руб. выделят на благоустройство малых городов Подмосковья

Около 7 млрд рублей выделят из федерального бюджета на благоустройство малых городов Московской области. Об этом во вторник, 29 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в финале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Мы выделяем порядка 7 млрд рублей на благоустройство [малых] городов из регионального бюджета, еще часть получаем по линии федерального правительства», — цитирует слова Воробьева РИАМО.

Он также добавил, что девять малых городов региона прошли в финальную часть конкурса по созданию комфортной среды. По мнению губернатора, конкурс обеспечивает конкуренцию идей.

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