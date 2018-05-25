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Озеро лотосов в Амурской области попало в Книгу рекордов

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Фото: amur.info
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Ивановское озеро лотосов, расположенное в Амурской области, включили в Книгу рекордов России. Водоем оценили по его географическому местоположению.

С 2011 года в озере произрастают лотосы Комарова. Они были высажены искусственно детской организацией ОЙКОС. Как уточнили в министерстве природных ресурсов Амурской области, озеро с лотосами оказалось самым северным водоемом в стране с искусственными посадками лотоса. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

Как сообщал портал iz.ru, федеральный бюджет выделял 2 млн рублей на благоустройство парка с озером. На эти деньги планировалось установить ограждения, светильники и скамейки.

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