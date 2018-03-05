Около 2 млн рублей пойдет на обустройство парка с лотосами в Приамурье

Почти 2 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на благоустройство парка с озером лотосов в селе Ивановка Амурской области. Деньги будут выделены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает ресурс asn24.ru, планируется, что на эти деньги в парке будут установлены ограждения, светильники и скамейки. Пока не определено, по какому проекту пройдет благоустройство. Это должно определиться путем всеобщего голосования жителей села, которое запланировано на 18 марта. Как отмечает агентство, граждане должны присутствовать на всех этапах обсуждения и принятия решений.

Портал iz.ru осенью 2018 года сообщал о том, что лотосы появились на трех озерах в Благовещенском и Тамбовском районах Приамурья. В этом заслуга жителя Благовещенска Павла Жирнова, который занимается разведением этих цветов.