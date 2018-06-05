Президент поручил правительству обратить особое внимание на необходимость продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства. Как композитор и глава совета Союза композиторов России могу только порадоваться этому указу и отметить его безусловную важность и своевременность.

Действительно, музыкальная молодежь — композиторы, исполнители, музыковеды — сегодня крайне нуждаются в помощи и внимании государства. Но не только потому, что в этой сфере накопилось множество проблем (а это действительно так), но и потому, что российские музыканты нового поколения уже доказали свою состоятельность, перспективность. Выпускники наших консерваторий сегодня востребованы во всем мире, произведения российских композиторов звучат в крупнейших концертных залах Европы, Азии и Америки.

Могу привести в пример Александра Хубеева, несколько лет назад победившего в престижном голландском конкурсе Gaudeamus и уже построившего успешную международную карьеру. Ему 32 года. Немногим старше питерский автор Илья Демуцкий и чуть младше Настасья Хрущева. Она активно сотрудничает с Александринским театром, балеты Демуцкого идут в Большом театре, а еще он получил приз Европейской киноакадемии как лучший композитор. И это не исключительные случаи: поколение так называемых миллениалов действительно очень яркое. Тем более важно поддержать их, дать им трамплин для новых достижений.

Молодежь — активная часть нашей организации. Они устраивают множество творческих акций, мероприятий, создают ансамбли, сочиняют и исполняют новую музыку в России и за рубежом. И всё это — при минимальной поддержке. Молодежное отделение Союза композиторов (МолОт), появившееся уже почти 10 лет назад, поначалу вообще не имело финансирования. И самое страшное, что могло случиться, это если бы молодые потеряли веру в свое будущее, сникли. А они не сникли и по-прежнему продолжают работать. Сейчас есть небольшая помощь от Министерства культуры, да и непосредственно Союз композиторов выделяет средства на ряд концертов. Но это все-таки крохи, которые не позволяют развернуться в полную силу и по-настоящему дать дорогу молодым.

Однако необходима не только материальная поддержка, но и, условно говоря, моральная. Музыка современных молодых композиторов находится на периферии нашей культурной жизни. СМИ о них говорят редко, музыкальные коллективы исполняют скорее в качестве исключения, поэтому широкая публика не знает, что происходит в этой сфере. Тем более важно разработать комплекс мер по популяризации современной музыки, чтобы композиторы не чувствовали себя в информационной изоляции. Надо напомнить людям, что у нашей страны есть не только великие традиции, но и новые музыкальные достижения.

В мире распространена такая форма поддержки: оркестрам, ансамблям, театрам выделяются средства на заказ и исполнение произведений современных композиторов своей страны. Мне кажется, этим примером стоит воспользоваться. Если бы наши ведущие коллективы получали целевые гранты подобного рода, это решило бы сразу несколько проблем. Во-первых, композиторы смогут заработать своим профессиональным трудом. Во-вторых, новые партитуры не лягут в стол, а сразу прозвучат перед публикой. Для композитора очень важно услышать свое произведение, тем более в хорошем исполнении — это совсем иное качество профессионального существования. А для публики это возможность познакомиться с неизвестными ей именами.

Наконец, в-третьих, исполнители получат опыт работы с музыкальным языком XXI века. Это не менее ценно, ведь если оркестр всё время играет только классиков, как он сможет на высоком уровне интерпретировать современный репертуар? Недавно у нас в рамках Всероссийского фестиваля Союза композиторов прошел концерт в зале Чайковского. И мы увидели, с каким энтузиазмом публика воспринимает творчество современных композиторов, причем всех направлений — от авангарда до киномузыки. Если подобные вечера будут проходить регулярно и во всех филармониях, а не только в Московской, музыкальный ландшафт страны изменится.

Впрочем, и гранты — не единственное назревшее решение. Помимо прочего, существуют еще и юридические сложности, связанные с самой профессией «композитор» и, соответственно, мешающие работать молодым ее представителям. Трудно поверить, но само понятие «композитор» в Общероссийском классификаторе профессий и должностей отсутствует! Выпускник консерватории, вступивший в Союз композиторов, не может написать, что место его работы — СК, а должность — композитор, как было в советские времена. Ему не приходится рассчитывать ни на пенсию, ни на какую-то социальную поддержку, медицинское обслуживание и всё то, что имеет человек в штате государственных или частных организаций. Это громадная ошибка. Какого развития современной русской музыки ждать, если ее создателей не считать профессионалами? И зачем тогда их обучать в консерваториях, тратить большие деньги на образование? «А ты кто?» — «Я никто, у меня нет профессии».

Конечно, в рамках выполнения поручения президента необходимо приступить к решению перечисленных проблем. Благо, нерешаемых среди них нет. И прекрасно, что руководство страны понимает необходимость шагов в этом направлении. Ведь если мы сегодня позаботимся о молодых композиторах, музыкантах, создадим им условия для творчества и самореализации, то завтра увидим новый расцвет отечественной культуры, которая будет представлять нашу страну во всем мире.

Автор — композитор, народный артист России, председатель совета Союза композиторов РФ

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