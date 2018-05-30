Смольный не станет продлевать самую короткую улицу Санкт-Петербурга

Самую короткую улицу Санкт-Петербурга не станут продлевать. Пригородная улица, длина которой составляет около 260 м, не будет изменена, говорится в распоряжении на сайте Смольного.

Ранее было опубликовано постановление о продлении улицы. Предполагалось, что ее достроят на участке от Ботанической улицы до Гостилицкого шоссе, передает телеканал «78».

Причина отмены предыдущего решения не названа.

Весной стало известно, что запущенный парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах восстановят власти Петербурга.