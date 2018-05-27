Копию первого корабля Балтийского флота «Полтава» спустили на воду в Петербурге

Точную копию первого 54-пушечного парусного линейного корабля «Полтава», в создании которого принимал участие Петр I, спустили на воду в воскресенье, 27 мая, в Санкт-Петербурге.

Церемония прошла в торжественной обстановке по морским историческим традициям. Перед спуском на воду дали залп из корабельного орудия, затем рота почетного караула вынесла флаги России, Андреевский флаг и флаг Петербурга, передает телеканал «78».

После этого корабль освятили и о его борт разбили бутылку шампанского.

Парусник станет центром большого современного интерактивного музейного комплекса, посвященного морской истории России.

Корабль построили по чертежам императора Петра Великого и спустили на воду в 1712 году со стапеля Адмиралтейства, название ему дали в честь победы, одержанной русской армией над шведами в Полтавской битве. Копию «Полтавы» начали строить на верфи исторического судостроения в Лахте в 2013 году.