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Старинный парк в бывшем пригороде восстановят в Петербурге

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Запущенный парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах восстановят власти Петербурга, сообщила пресс-служба Смольного.

Парку, часть которого располагается в границах объекта культурного наследия федерального значения, подрядчик вернет исторический вид. Планом реконструкции, сообщает телеканал «78», предусмотрено укрепление берегов Графского пруда, посадка молодых деревьев и кустарников.

Власти Северной столицы выделили на эти цели 31 млн рублей, работы должны быть завершены в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Ленобласть предложила новый участок для строительства кампуса СПбГУ.

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