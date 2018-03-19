Каток в Новой Голландии закрылся в Петербурге

Последним рабочим днем катка в Новой Голландии в этом сезоне стало воскресенье, 18 марта, скоро на месте льда появится большой зеленый газон, сообщила пресс-служба катка.

Короткое видео, сделанное в последний день работы катка, опубликовано на странице в соцсети. «Спасибо всем, кто приходил кататься — эти четыре месяца пролетели незаметно!» — благодарит администрация проекта посетителей.

На закрытии выступила группа джазового коллектива «1/2 Orchestra», сообщает телеканал «78».

Ранее стало известно, что катки продолжат работу в 19 парках департамента культуры Москвы.