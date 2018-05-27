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Канатоходец прошел по тросу между пролетами разведенного моста над Невой

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Фото: youtube.com
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Дагестанский канатоходец Расул Абакаров прошел по натянутому над Невой тросу между пролетами разведенного Дворцового моста.

Свое мастерство жителям и гостям Северной столицы Абакаров продемонстрировал 26 мая. На то, чтобы пройти между пролетами моста, канатоходцу понадобилось около двух минут.

Светомузыкальное представление перед выступлением Абакарова началось в 23:30 и состоялось в рамках торжеств, посвященных 315-й годовщине дня основания Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

За представлением и выступлением канатоходца наблюдали десятки тысяч зрителей, собравшихся на берегах Невы, крышах близлежащих домов, и с речных трамваев, капитаны которых как можно ближе подплывали к месту мероприятия.

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