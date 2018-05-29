Ученые впервые разделили воду на две разных жидкости

Ученым из Швейцарии удалось сделать «невозможное» — разделить воду на две разных жидкости, состоящих из двух типов молекул воды с разными свойствами. Способ реализации их эксперимента опубликован в журнале Nature Communications.

Пространственная структура и некоторые физические свойства молекул воды зависят от спина (момент импульса частицы) атомов водорода. Если спин у обоих атомов одинаковый, то такая молекула называется пара-водой, если они противоположны — орто-водой, отмечает «РИА Новости».

Штефан Виллич из университета Базеля и его коллеги охладили воду до температуры, близкой к минимальному пределу температуры, которую может иметь физическое тело, и заставили молекулы пара- и орто-воды самостоятельно разделиться на два лагеря без соприкосновения друг с другом.

Они смогли добиться этого, превратив воду в своеобразный «пар»: чрезвычайно разреженную смесь молекул воды и атомов аргона, не застывавшую даже при сверхнизких температурах. Далее субстанцию пропустили через мощный генератор электростатических полей, который разделил ее на два узких потока молекул, один из пара-воды, а второй – из орто-воды.

Ученые полагают, что дальнейшие эксперименты с «чистыми» версиями воды помогут раскрыть историю формирования планеты и зарождения жизни на ее поверхности.