СМИ сообщили о готовящихся США постановочных операциях в Сирии

Американская разведка продолжает готовить постановочные операции с использованием химического оружия против сирийских граждан. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на источник в Национальном комитете по ликвидации химического оружия.

«США и их разведывательные и военные службы продолжают готовить постановочные операции в некоторых районах Сирии, подталкивая своих агентов и свои инструменты к использованию химического оружия против невинных сирийских граждан, и обвинять сирийское государство в обмане», — приводит слова источника «РИА Новости».

Сирийские власти осудили «новую постановку», а также подтвердили участие в ней ряда стран Запада, в том числе Великобритании и Франции.

16 мая Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила, что в результате химатаки по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб 4 февраля 2018 года мог быть использован хлор. Минобороны России поставило под сомнение выводы экспертов ОЗХО, отметив, что их не было на месте предполагаемой химатаки. Госдеп осудил применение химического оружия в Сирии, а также обвинил Россию в прикрытии властей Сирии от ответственности за применение химического оружия.