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FINA перенесла мужской Суперфинал Мировой лиги по водному поло из России в Венгрию

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Фото: TASS/Zuma/Wang Haofei
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Международная федерация плавания (FINA) перенесла Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди мужчин в столицу Венгрии, сообщается на официальном сайте организации.

Соревнования пройдут в Будапеште с 18 по 23 июня, сообщает «РИА Новости».

Ранее президент Федерации водного поло РФ Алексей Власенко сообщал, что турнир был предварительно одобрен для проведения в России.

В феврале появилась информация о том, что Россия может лишиться права подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не восстановят в правах до 1 апреля. Позднее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что РФ проведет соревнования, которые она уже получила. Вопрос о восстановлении статуса РУСАДА планируется рассмотреть в сентябре.

WADA признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу всемирной организации и лишило ее членства в 2015 году. Причиной этого послужил доклад Макларена, в котором утверждалось, что в РФ якобы существует государственная система поддержки допинга.

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