Обелиск русским участникам Первой мировой войны установили во Франции

Обелиск русским защитникам Франции открыли 29 мая в коммуне Агилькур (департамент Эна) на месте крупных сражений Первой мировой войны.

Памятник установлен на высоте Мон Спен, которую русские отвоевали весной 1917 года у кайзеровской армии, удерживавшей эти позиции более трех лет.

Во время штурма были убиты, ранены и пропали без вести почти 2 тыс. русских воинов, но задачу, поставленную французским командованием, российская бригада выполнила полностью. Всего же корпус потерял в наступательных операциях 1917 года более 5 тыс. человек.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие руководители региона, представители вооруженных сил Франции, российские дипломаты, потомки солдат и офицеров третьей бригады Русского экспедиционного корпуса, направленного Россией на помощь союзникам, передает ТАСС.

Посол России во Франции Алексей Мешков поблагодарил французские власти за дань уважения русским солдатам.

«Наши страны были союзниками в двух мировых войнах. Значение этой совместной истории вновь подчеркнули на встречах в Санкт-Петербурге на минувшей неделе президенты двух стран Владимир Путин и Эммануэль Макрон», — напомнил дипломат.

В апреле стало известно, что мемориал советским летчикам могут установить в американском штате Вирджиния или на частной территории в городе Элизабет-Сити.