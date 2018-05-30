Книжный фестиваль «Красная площадь», который завтра откроется в центре столицы, — не только и не столько выставка книг с участием практически всех издательств России. Но и в немалой степени выдающийся праздник литературы, объединяющий литературу и театр, литературу и кино, литературу и музыку, а также другие виды искусств.

На Красной площади выступят ведущие театральные и музыкальные коллективы со специальными программами, посвященными современной и классической русской литературе. В том числе оркестр «Виртуозы Москвы», ансамбль «Солисты Москвы», МХТ им. Чехова, Театр Наций и др. Известные актеры, режиссеры представят свои книги, поделятся творческими планами.

Конечно же, будут ведущие отечественные авторы — настоящая сборная России по литературе, которая наконец-то объединилась, забыв обо всех распрях и разногласиях. Гости фестиваля увидят Шаргунова, Сенчина, Варламова и Ерофеева, Дементьева и Орлову, Данилкина и Славникову, а также десятки других популярных авторов, которые представят свои новые книги, поделятся идеями и пообщаются со своими рецензентами-читателями. Прибудут они в Москву из всех регионов России.

Важно, что и издатели приедут со всей страны — от Калининграда до Владивостока. «Красная площадь» стала реальной точкой притяжения для нашей многонациональной литературы. Вся наша многоязыкая, многоликая, многообразная словесность в той или иной степени будет представлена на фестивале.

Одна из главных задач форума — показать городу и миру всё многообразие национальных литератур, которых насчитывается порядка 60. Дать региональным властям мощный импульс для поддержки литературы и книгоиздания. К сожалению, пока еще в шкалу замера эффективности деятельности губернаторов и мэров такая поддержка не входит. Но я думаю, что недалек день, когда в рейтинг качества работы губернаторов войдут вопросы развития инфраструктуры книгоиздания и чтения.

Еще одна важная, если не важнейшая миссия фестиваля — обращение к молодому поколению. Почти треть площадок отдана детской и подростковой литературе. И более сотни мероприятий, в том числе встречи с писателями, поэтами, художниками, работающими для детей и юношества, пройдут в эти дни на Красной площади.

Мы хотели бы, чтобы энергетический заряд главной площади страны, который получают издатели и авторы, транслировался в самые отдаленные регионы. Чтобы книжные фестивали подобного формата, привлекающие читателей разных возрастов, проходили повсеместно и с пониманием того, что именно книга, литература, вообще текст дают возможность развить молодого человека в настоящую личность, способную выполнять огромные задачи, которые сегодня стоят перед страной.

Мы стараемся придать словам шарм, блеск, даже некоторый гламур, поскольку фестиваль распространился еще и на территорию ГУМа. Ведущие музеи страны, включая Русский музей и Третьяковку, ГМИИ имени Пушкина и «Гараж», представят в ГУМе свои удивительные альбомы и новые программы. Там же расположатся антиквары и букинисты с предложением уникальных изданий XVIII–XIX веков.

В рамках фестиваля есть еще праздник внутри праздника — Пушкинский день, он же День русского языка 6 июня по традиции мы посвящаем Александру Сергеевичу Пушкину. Каждый год в день рождения величайшего национального русского поэта, создателя современного русского литературного языка проходит множество тематических мероприятий, а также зажигаются новые звезды отечественной литературы. Лучшим молодым литераторам нашей страны вручается премия «Лицей».

«Красная площадь» — смотр всей нашей книжной культуры. Сегодня происходит сдвиг в досуговом предпочтении граждан России, отношение к мастерам слова меняется, писатели заслуженно возвращают себе былую популярность, собирают большую аудиторию. Страна гордится своим языком, литературой, и эта гордость передается новым поколениям.

Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

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