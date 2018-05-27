27 мая – Общероссийский день библиотек. В декабре прошлого года министр культуры Владимир Мединский объявил о начале их модернизации. Надо отметить, что в Москве и в некоторых регионах она уже началась. Как же библиотеки должны меняться и какое будущее их ждет?

Библиотеки развиваются вместе с обществом. Сегодня, в цифровую эпоху, у них есть определенная перспектива. Она состоит в том, что библиотека будет работать с учетом того, как меняется книжный рынок. Если на книжном рынке увеличивается количество цифровых изданий, значит и библиотека будет получать больше таких изданий в свои фонды.

Но мировая статистика показывает, что сегодня книжный рынок стабилизировался на уровне 25%:75%, где 25% — электронные книги, а 75% — печатные. Достаточно жесткие ограничения законодательства об авторском праве, по моему мнению, не позволяют сегодня и не позволят в будущем заметно изменить это соотношение.

Может быть, оно немного изменится только благодаря вузовскому контенту. Поскольку часть таких печатных изданий выпускается в самих университетах и институтах и получить в условиях вуза разрешение от авторов гораздо проще, чем от авторов произведений художественной литературы. В основном порядок сохранится таким. В будущем библиотеки будут сильнее ориентированы на цифровой контент, притом что печатный контент и основные технологии библиотечного обслуживания сохранятся.

Модернизироваться библиотеки должны с учетом того, в каких направлениях развивается само общество. Это цифровая экономика, построение общества знания, управление знаниями и так далее. Библиотеки сегодня являются одним из главных пунктов сбора, обеспечения сохранности и выдачи того контента, который так необходим для построения общества знания.

Модернизация библиотек, безусловно, происходила и будет происходить. Она связана с совершенствованием техники, развитием понимания услуг, с созданием «больших» (в том числе корпоративных) электронных ресурсов. В конечном счете библиотека позиционировалась и будет еще четче позиционироваться как социальный институт, который обеспечивает поддержку развития культуры, образования, науки. Как место, в котором могут встречаться ученые, преподаватели, население.

В этом плане роль библиотеки как площадки для социальной коммуникации трудно переоценить. Те, кто говорят, что у библиотек нет будущего, либо не владеют сутью вопроса, либо не представляют, как должно развиваться современное общество. Я уверен в хорошем будущем для библиотек и думаю, что без них невозможно построить цивилизованное общество.

Автор — генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России, профессор Московского государственного института культуры

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