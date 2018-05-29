Прилепин утвердит положение о фестивале «Герой и время» в Железноводске

Известный писатель Захар Прилепин примет участие в церемонии открытия высокого курортного сезона в Железноводске, а также утвердит положение о проведении международного кинофестиваля «Герой и время» летом 2019 года.

Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации, инициатором проведения фестиваля выступил народный артист России Сергей Пускепалис, его поддержало Министерство культуры и правительство Ставропольского края.

Пускепалис совместно с Прилепиным и их общим коллегой из Русского художественного союза Эдуардом Бояковым войдет в состав жюри на мероприятии. 2 июня они подпишут положение об утверждении кинофестиваля, а также посетят открытие высокого сезона в курортном городе.

Ранее Пускепалис рассказал в интервью «Известиям», что он решил провести фестиваль в Железноводске, потому что это город, где прошло его детство. Кроме того, в городе много санаториев и минеральных источников.