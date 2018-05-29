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Россия и КНР продвигаются в формировании стратегического энергоальянса

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Москва и Пекин продвигаются в формировании стратегического энергоальянса, заявил во вторник, 29 мая, заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

«Очень важным элементом нашего (России и Китая — ред.) партнерства является сотрудничество в сфере энергетики», — приводит его слова «РИА Новости». Моргулов уточнил, что формируемый альянс также призван укрепить мировую энергобезопасность.

23 мая стало известно, что президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай 8–10 июня, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Во время переговоров стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества между странами.

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