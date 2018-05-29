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«Газпром» не исключил подмены судьи во время спора с «Нафтогазом»

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«Газпром» потребовал полной отмены решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» о транзите голубого топлива. Соответствующее заявление передано в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

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В частности, причиной подачи заявления стала уверенность российской компании в том, что большая часть судебного решения написана не арбитрами, а иным лицом.

Об этом свидетельствует анализ текста экспертом-лингвистом.

«Заключение эксперта стало новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма», –– цитирует «РИА Новости» комментарий «Газпрома».

В компании подчеркнули, что подмена арбитров неприемлема, так как их решение играет ключевую роль в споре с «Нафтогазом».

В марте Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза», требовавшего с российской компании $17 млрд и взыскал с «Газпрома» $4,673 млрд. При этом ранее суд вынес решение в пользу российской копорации, обязав «Нафтогаз» выплатить более $2 млрд. Таким образом, «Газпром» остался должен $2,56 млрд.

Решение российскую сторону не удовлетворило. «Газпром» указал на несправедливость решения и на процессуальные нарушения в ходе разбирательства. Также компания запустила процедуру расторжения всех контрактов с «Нафтогазом».

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