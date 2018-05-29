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Киев заявил о потере управления в граничащих с Крымом районах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Украина теряет признаки государственного управления в некоторых районах у границы с Крымом. Об этом украинскому порталу «Обозреватель» рассказал постоянный представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин.

В интервью изданию постпред назвал опасной тенденцией «потерю признаков государственного управления в некоторых местностях, приближенных к Крыму, например, в Геническом районе».

По словам представителя Киева, в этой ситуации якобы виноваты «массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции, митинги».

«Ситуация пока не военная, но, как говорится, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют. Но украинский народ должен знать об этой беде», — цитирует Бабина издание.

Украинский чиновник также завил, что «промышленность Крыма не может обеспечить полуостров питьевой водой», обвинив Россию в дестабилизации ситуации на украинской территории для получения доступа к Северо-Крымскому каналу.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как более 95% жителей полуострова проголосовали за его вхождение в состав России. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и до сих пор считает полуостров своей территорией.

23 мая в Крыму высмеяли затею Киева отделиться от полуострова каналом.

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