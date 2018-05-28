В Москве неизвестный бросил петарду в лицо ребенку

В Москве неизвестный бросил петарду в лицо девятилетнему мальчику. Инцидент произошел на Лебедянской улице.

Как сообщает РЕН ТВ, ребенок госпитализирован. По словам врачей, у мальчика рваная рана скуловой области.

По факту происшествия полиция столицы начала проверку. В настоящий момент ведется поиск злоумышленника.

Ранее 28 мая сообщалось, что в центре Москвы пенсионер сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.