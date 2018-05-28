Россияне смогут посещать все страны Центральной Америки без виз

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подписал межправительственное соглашение об отказе от визового режима при взаимных поездках россиян и граждан Коста-Рики. Об этом сообщается на сайте МИДа.

На подписании документа присутствовал посол Коста-Рики А. Фурнье Фасио. Аналогичная церемония прошла в Сан-Хосе 3 мая. В ней принял участие глава МИД Коста-Рики.

«После вступления в силу данного документа РФ будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки, что создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона», –– говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что развивать отношения планируется в экономической, спортивной, культурной, туристической сферах и других областях.

19 мая сообщалось, что власти Доминиканской Республики вдвое увеличили максимальный срок безвизового пребывания в стране для иностранцев. Правом пребывания в стране без виз могут воспользоваться туристы, бизнесмены, спортсмены и артисты.