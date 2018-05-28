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Веснина уступила Пере в первом круге теннисного турнира «Ролан Гаррос»

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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Российская теннисистка Елена Веснина уступила американской спортсменке Бернарде Пере и завершила выступление в одиночном разряде на «Ролан Гаррос», сообщает в понедельник, 28 мая, «Спорт-Экспресс».

Поединок шел в течение часа и пяти минут и окончился со счетом 3:6, 2:6.

Веснина выполнила три эйса, допустила три двойных и выиграла три брейк-пойнта из шести.

Российская спортсменка является олимпийской чемпионкой 2016 года. В том же году она одержала победу на итоговом турнире WTA. На счету Весниной 11 титулов в турнирах WTA, в частности, россиянка трижды побеждала на турнирах «Большого шлема».

28 мая стало известно, что теннисистка из РФ Анастасия Павлюченкова поднялась на 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

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