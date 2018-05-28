Спасший ребенка от падения с балкона в Париже получит гражданство Франции

Мигрант из Мали Мамуду Гассама, который спас четырехлетнего мальчика, повисшего на балконе четвертого этажа одного из парижских домов, получит французское гражданство. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

«Это исключительный, героический поступок. Я бы хотел, чтобы мы приняли это уникальное решение для вас», — цитирует слова главы республики телеканал «Звезда».

Инцидент произошел 26 мая. Африканец без специального снаряжения за считаные секунды вскарабкался по стене на четвертый этаж и затащил ребенка обратно на балкон.