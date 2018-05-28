Оператор во время съемок спас тонущего в самарском озере мальчика

Оператор в Самаре спас маленького мальчика, упавшего в озеро и начавшего тонуть, во время съемок ролика об уборке городского мусора. ЧП произошло в парке Металлургов.

«Мы с моим оператором Костей решили пойти в парк, чтобы снять видео о том, как убирают улицы города Самары, и ничего не предвещало такого развития событий», — цитирует телеканал «Звезда» рассказ блогера ALEX FIGHTER.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как толпа детей стоит на пристани. Они поочередно прыгают в пруд. Вдруг один из старших ребят хватает одного мальчика и бросает его в воду. Ребенок начинает тонуть.

Оператор, занимавшийся съемкой, моментально бросает камеру и кидается на помощь испуганному мальчику. Снимать продолжает его коллега. Ребенка вовремя вытащили из воды, он не пострадал.