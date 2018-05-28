Прямой эфир

Пятый канал запустил «Марафон добра» ко Дню защиты детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пятый канал 28 мая запустил впервые на отечественном телевидении всероссийскую акцию «Марафон добра», приуроченную ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

Один. Совсем один
Почему всё больше мужчин не желает иметь детей

Всю неделю звезды эстрады, кино и спорта будут рассказывать о детях, которым необходима помощь. Кроме того, телеканал участвует в двух проектах — «День добрый дел» и «День ангела».

«Скоро день защиты детей. Всю неделю мы проводим марафон добра на Пятом канале. Пять дней, в которые решаются судьбы наших героев. И если ваше сердце отзовется, то помогите», — отметила певица Вика Цыганова. Она также поблагодарила всех, кто откликается на призыв спасти ребенка.

К акции уже присоединились более 50 российских звезд и деятелей искусства, в том числе Иосиф Кобзон, Константин Хабенский, Виктория Цыганова, Александр Маршал, Михаил Пореченков, Артур Смольянинов, Леонид Агутин, Николай Валуев, Дима Билан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017