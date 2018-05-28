Пятый канал запустил «Марафон добра» ко Дню защиты детей

Пятый канал 28 мая запустил впервые на отечественном телевидении всероссийскую акцию «Марафон добра», приуроченную ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня.

Всю неделю звезды эстрады, кино и спорта будут рассказывать о детях, которым необходима помощь. Кроме того, телеканал участвует в двух проектах — «День добрый дел» и «День ангела».

«Скоро день защиты детей. Всю неделю мы проводим марафон добра на Пятом канале. Пять дней, в которые решаются судьбы наших героев. И если ваше сердце отзовется, то помогите», — отметила певица Вика Цыганова. Она также поблагодарила всех, кто откликается на призыв спасти ребенка.

К акции уже присоединились более 50 российских звезд и деятелей искусства, в том числе Иосиф Кобзон, Константин Хабенский, Виктория Цыганова, Александр Маршал, Михаил Пореченков, Артур Смольянинов, Леонид Агутин, Николай Валуев, Дима Билан.