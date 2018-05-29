Экс-гендиректор «Спартака» может оказаться в «Балтике»

В клубе Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика» в ближайшее время не исключены очередные перестановки на ключевых должностях. Вслед за главным тренером Игорем Черевченко калининградский коллектив может покинуть спортивный директор Кирилл Котов. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, руководство клуба ведет переговоры о приходе на эту должность бывшего генерального директора московского «Спартака» Романа Асхабадзе, но вопрос о его назначении еще не решен.

Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая отказался комментировать эту информацию. Воздержался от ответа на вопрос о своем возможном назначении и сам Роман Асхабадзе. При этом в понедельник «Спорт-Экспресс» сообщил, что уж на этой неделе главным тренером команды может стать бывший наставник «Спартака» Дмитрий Гунько. Сейчас он руководит выступающим в ФНЛ «Спартаком-2», контракт которого с ним истекает в конце мая. На прошлой неделе владелец красно-белых Леонид Федун сообщил, что вторую команду возглавит Виктор Булатов.

Дмитрий Гунько работал в системе «Спартака» с 2008 года — дважды он занимал пост главного тренера молодежной команды, а также становился спортивным директором академии клуба имени Федора Черенкова, помощником главного тренера основной команды, главным тренером основной команды и наставником второй команды. Наибольшего карьерного роста Дмитрий Гунько добился именно при Романе Асхабадзе, весной 2014 года доверившего ему руководить «Спартаком» после отставки Валерия Карпина.

21 мая пост главного тренера «Балтики» покинул Игорь Черевченко. Бывший наставник московского «Локомотива», в 2015 году принесший клубу первый за восемь лет титул — Кубок России, — пришел в калининградскую команду в феврале 2017-го. Его назначение состоялось почти одновременно с приходом на пост спортивного директора Кирилла Котова, занимавшего в 2011–2016 годах аналогичную должность в структуре «железнодорожников» — все эти годы Игорь Черевченко трудился в тренерском штабе красно-зеленых сначала в качестве помощника, а затем и главного тренера. Оба ушли из клуба по собственному желанию в августе 2016 года сразу после отставки президента «Локо» Ольги Смородской.

За полтора года Игорю Черевченко удалось спасти «Балтику» от вылета из ФНЛ по итогам сезона-2016/17, а также занять пятое место в сезоне-2017/18, едва не дотянув до зоны переходных матчей за право перехода в РФПЛ. При нем же команда провела первые матчи на новой 35-тысячной арене, построенной к чемпионату мира 2018 года.

Роман Асхабадзе начинал карьеру в первой половине 2000-х годов в качестве переводчика латиноамериканских легионеров раменского «Сатурна». В 2006-м он перешел в «Спартак», где до 2010 года работал менеджером спортивного отдела по работе с иностранцами и главным администратором. С 2010 по 2012 год он был заместителем генерального директора Валерия Карпина, а в декабре 2012 года сменил его на этом посту. Покинул «Спартак» Роман Асхабадзе в мае 2015 года. С сентября 2015 по июнь 2016 года он занимал должность генерального директора армянского клуба «Бананц».

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