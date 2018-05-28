Союз туриндустрии усомнился в возможности сделать Москву городом-курортом

Идея депутата Госдумы Михаила Дегтярева придать Москве статус города-курорта — нереалистична. Таким образом инициативу прокомментировали представители Российского союза туриндустрии.

«Вряд ли это будет реализовано. Курорт — это соответствующие ограничения и функции, которые Москва как деловой административный и транспортный центр не сможет совместить», — заявил в эфире НСН первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он также отметил, что «ни в одной столице в мире нет курорта, хотя это не мешает им принимать миллионы туристов», поскольку туризм подразумевает не только санаторно-курортный отдых, но еще и культурно-познавательный и спортивный досуг. Барзыкин добавил, что навести порядок, сделать рекреационные зоны, парки и пруды — это «правильное направление», хотя власти уже и так это реализуют.

Инициативу присвоить Москве статус города-курорта направил в правительство депутат Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его мнению, главной курортной зоной мегаполиса может стать Москва-река, однако для этого необходимо провести работы по ее очистке и благоустройству. Признать Москву городом-курортом парламентарий попросил, «чтобы официально обсудить меры, превращающие столицу в мегаполис ХХII века».