Нашествие крупных красных медуз беспокоит жителей Владивостока

Крупные медузы привлекают внимание туристов и жителей Владивостока. Молодь обычной сцифоидной медузы — цианеи волосистой — широко распространена в дальневосточных морях и имеет окрас в малиновые и буро-красные тона. Медузам, которые обитают сейчас в Амурском заливе, не более двух месяцев. К осени, когда они становятся взрослыми, диаметр их зонтика обычно достигает полуметра.

Специалисты советуют их не трогать во избежание ожогов. Горожане активно размещают в соцсетях фотографии и видеоролики с красными медузами в районе пирсов на набережной Спортивной гавани и в яхт-клубе, сообщает ИА PrimaMedia.

Медуза — фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa: гидроидных (Hydrozoa), сцифоидных (Scyphozoa) и кубомедуз (Cubozoa). В значительной части состоит из обводненной соединительной ткани — мезоглеи — и по форме напоминает колокол или зонтик. Такое строение обеспечивает способность к реактивному движению путем сокращения мышц стенки колокола. Тело медузы на 98% состоит из воды.