Медузы-кассиопеи прибыли из Москвы во Владивосток регулярным авиарейсом, сообщает пресс-служба научно образовательного комплекса океанариума Владивостока.

Медузы-кассиопеи успешно прибыли в океанариум Владивостока из Москвы. Сейчас они находятся на карантине в Научно-адаптационном корпусе, затем их переведут в основную часть океанариума, где разместят в экспозиции «Эволюция жизни в океане», сообщает ИА PrimaMedia.

Медузы несут в себе признаки организмов, которые населяли Землю 635–800 млн лет назад, поэтому они очень интересны как вид. В будущем сотрудники океанариума хотят получить уже свое, «коренное» поколение медуз-кассиопей.

Медуз перевозили, соблюдая все возможные меры предосторожности, так как они на 98% состоят из воды и поранить их очень легко. Каждая была отделена от другой, помещена в пакет с водой, а затем в специальный изотермический бокс.

Сотрудник отдела содержания гидробионтов Дальневосточных морей Марат Хайдаров рассказал, что этот вид медуз называют еще перевернутыми или сидячими, так как этот вид умеет плавать, но очень этого не любит.