Глава UFC уточнил сроки боя Нурмагомедова с Макгрегором

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором вполне может состоятся до конца 2018 года. Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

«Мы собираемся встретиться с Конором в Лас-Вегасе... Я не виделся с ним после инцидента в Нью-Йорке. Так что нам необходимо встретиться в ближайшее время», — сказал Уайт, сообщает MMA Fighting.

По словам Уайта, сейчас будущее Макгрегора в UFC зависит от решения суда по делу о нападении ирландца с сообщниками на автобус, в котором находились бойцы UFC, включая Нурмагомедова.

Действия Макгрегора привели к срыву трех поединков турнира UFC 223. Очередное заседание суда назначено на 14 июня.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона организации. На счету 29-летнего россиянина 26 побед, из них 16 — досрочно.

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