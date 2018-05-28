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Налог на сбор растений хотят ввести на Дальнем Востоке

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Минвостокразвития России совместно с агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывают вопросы вовлечения самозанятых жителей в законную добычу дикорастущих растений. Об этом сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

По его словам, отрасль добычи и переработки дикоросов находится в начальной стадии развития с технологической и маркетинговой точки зрения. «Ресурс есть, как добывать, как и кому продавать — все требует отладки, чтобы это работало на благо наших жителей», – цитирует Сергея Качаева ИА AmurMedia

В настоящее время сбором растений на Дальнем Востоке занимаются около 5 тыс. человек, при этом до 20 тысяч могут быть вовлечены в процесс. В целом потенциал этой сферы может доходить до 70 тыс. человек. 

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