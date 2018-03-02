Режим Свободного порта распространят на Советскую Гавань

Правительство РФ одобрило законопроект о расширении территории Свободного порта Владивосток. Теперь режим распространится на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.

По словам премьера Дмитрия Медведева, район находится в очень хорошем месте с точки зрения инвестиций. В данный момент есть 15 новых инвестиционных проектов, которые получится реализовать благодаря существующим преференциям.

В свою очередь, замминистра по развитию Дальнего Востока Павел Волков отметил, что в Советской Гавани планируется запустить проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, деревообрабатывающих производств и причальных сооружений.

Общий объем частных инвестиций — более 54 млрд рублей. Ожидается, что в консолидированный бюджет в связи с реализацией проектов за 8 лет в виде налогов и сборов поступит более 4,3 млрд рублей. Появятся 1,8 тыс. новых рабочих мест.

Как напоминает ИА AmurMedia режим Свободного порта действует в Ванинском районе с середины 2016 года. За это время было заключено 10 соглашений. Заявленный объем инвестиций — 82,5 млрд рублей. Резиденты уже инвестировали 5,5 млрд рублей.

На данный момент на территории Свободного порта Владивосток работают 454 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций 378,5 млрд рублей.