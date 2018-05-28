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Диетологи заявили о неэффективности чая для похудения

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Benjamin Redeleit
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Австралийские ученые и диетологи заявили о неэффективности специальных чаев для похудения. По их словам, напитки могут быть лишь дополнением к правильному питанию, но без этого никак не помогают сбросить лишний вес. 

«На самом деле нет такого чая, который поможет вам сбросить вес. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой», — сказал доцент Кен Харви из Школы общественного здоровья и профилактической медицины Университета Монаша, которого цитирует Daily Mail

Другие эксперты полностью поддержали его мнение. Диетологи посоветовали сэкономить на сомнительных средствах, употребляя вместо них обычный черный и зеленый чай. А если действительно хочется похудеть, то стоит разобраться с питанием и подключить умеренные физические нагрузки, уверяют они. 

26 мая исследователи из университета Васэда в Токио заявили, что жевательная резинка может быть полезна для здоровья, если жевать ее во время ходьбы. В этом случае человек теряет вес.

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